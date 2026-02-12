Куда пойти в Киеве на День влюбленных — подборка самых романтичных локаций

Декорации ко Дню Влюбленных. Фото: Новини.LIVE

Самый романтический праздник года уже на носу. Если вы до сих пор не придумали, куда пойти с любимым человеком 14 февраля, то эта подборка именно для вас. В Киеве есть несколько локаций, которые сделают День влюбленных еще более волшебным и незабываемым.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на ХОЧУ.ua.

Концерты и романтические шоу

The ROCK SYMPHONY Orchestra. NOTRE DAME de PARIS Le Concert

Что может быть лучше на День Валентина, чем симфонический концерт? Если вы обожаете музыку, поспешите на атмосферный вечер, который пройдет во Дворце "Украина".

Романтическое шоу "Любовь без границ"

14 февраля грандиозное праздничное действо состоится во Дворце Спорта. Здесь вживую выступят KADNAY, LATEXFAUNA, LELY45 и ZIFERBLAT. Особенным вечер сделают интерактивы для пар.

Концерт ШУГАР

Если хочется провести День влюбленных энергично, но при этом еще и по-особенному тепло, пойдите со второй половинкой на концерт группы ШУГАР. Атмосфера будет незабываемой.

CHEEV в OSOCOR Residence

Еще один беспроигрышный вариант для проведения незабываемого Дня Валентина — концерт CHEEV. Его музыка трогает сердца.

Спектакли и стендап-вечера

Стендап Феликса Редьки

В Доме Кино пройдет вечер честного юмора. Здесь вы насмеетесь вволю от шуток об отношениях, быте и забавных ситуациях, которые происходили с каждым. Вторая половинка точно оценит такую идею.

Театрализованный концерт "КИНО-ХИТ"

На концерте будут звучать вокально-музыкальные кино-хиты всех времен со всего мира. Зрителей ждет романтическая уютная атмосфера у камина в старинных стенах Киевской крепости.

Комедия "Женщины Моцарта"

В этой истории переплетаются интриги, страсть и юмор. Эта постановка — необычный взгляд на гения и роль любви и отношений в его жизни.

Места для прогулок в Киеве на День Валентина

Если же вы хотите насладиться красотой Киева и почувствовать его особый шарм, выбирайте один из маршрутов для прогулки:

Печерские холмы — невероятные панорамные виды создадут незабываемое впечатление;

Андреевский спуск — здесь атмосферно все: милые фонари, невероятная архитектура и уютные кафе;

Киево-Печерская лавра — величие архитектуры в сочетании с тишиной;

Никольская слободка — для тех, кто ищет спокойную историческую местность с интересными видами;

Ботанический сад им. Гришко — здесь можно сделать романтическое фото на память и отдохнуть душой;

Владимирская горка — для ценителей роскошных смотровых площадок;

Киевская обсерватория — если вы хотите провести вечер с ноткой мистики, выбирайте именно этот вариант;

Днепровская набережная — прогулки у воды всегда будут удачным выбором для свидания;

Арка Свободы украинского народа — панорама города, особенно впечатляет в вечерних огнях.

Что бы вы ни выбрали, День влюбленных в Киеве точно запомнится надолго. Этот город будто создан для романтики, чувств и эмоций.

