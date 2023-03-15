Наловили на мільйон: прикордонники затримали дві групи браконьєрів
Прикордонники спіймали дві групи браконьєрів, які наловили риби на сотні тисяч гривень. Весь улов у рибаків вилучили.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
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Що відомо
Відомо, що одну групу рибалок, які незаконно ловили рибу за допомогою сіток, прикордонники затримали на Київському водосховищі. Вони встигли виловити понад 550 рибин різних видів на суму майже 900 тис. грн.
Іншу групу виявили на Чернігівщині. Чоловіки завдали збитків державі на суму 160 тисяч гривень.
Рибу у браконьєрів вилучили, а справи передали Нацполіції.
Нагадаємо, в Україні під кінець минулого року почали дешевшати морепродукти. У січні 2023 року цінові тенденції щодо різних сортів риби продовжились.
Фото: Держприкордонслужба/ Telegram