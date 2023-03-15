Наловили на миллион: пограничники задержали две группы браконьеров

Задержанные браконьеры

Пограничники поймали две группы браконьеров, которые наловили рыбы на сотни тысяч гривен. Весь улов у рыбаков изъяли.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Что известно

Известно, что одну группу рыбаков, незаконно ловивших рыбу с помощью сеток, пограничники задержали на Киевском водохранилище. Они успели выловить более 550 рыб разных видов на сумму почти 900 тыс. грн.

Другую группу обнаружили в Черниговской области. Мужчины нанесли ущерб государству на сумму 160 тысяч гривен.

Рыбу у браконьеров изъяли, дела передали Нацполиции.

Напомним, в Украине к концу прошлого года начали дешеветь морепродукты. В январе 2023 года ценовые тенденции по разным сортам рыбы продолжились.

Фото: Госпогранслужба/ Telegram