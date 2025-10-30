Чи можна замінити київські ТЕЦ - відповідь Кучеренко

Нардеп відповів, як вплинуть міні-ТЕЦ на теплопостачання у Києві
Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що сім міні-ТЕЦ планують запустити в Києві до кінця року. При цьому вони не зможуть повноцінно замінити потужності столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".
Київські ТЕЦ залишаються незамінними
Політик зазначив, що кожна з основних теплоелектроцентралей столиці має потужність близько 750 МВт, тоді як міні-ТЕЦ мають значно менші показники.
За його словами, навіть 160 котелень, які працюють у місті, не здатні повністю забезпечити потреби Києва в теплопостачанні.
Кучеренко підкреслив, що запуск міні-ТЕЦ є позитивним кроком і може стати своєрідним "рятівним кругом" у складній ситуації, однак такі установки не вирішують системної проблеми енергозабезпечення столиці.
Нагадаємо, що у ніч на 30 жовтня російські війська знову здійснили масовану атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані у різних регіонах України. Внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджено ключове енергетичне обладнання, що загрожує стабільності енергопостачання країни.
Стало відомо, що російські війська обстріляли Добротворську теплову електростанцію у Львівській області. Внаслідок удару сталася пожежа, а також зафіксовані пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, що може вплинути на енергозабезпечення регіону.
