Головна Київ Нардеп відповів, як вплинуть міні-ТЕЦ на теплопостачання у Києві

Нардеп відповів, як вплинуть міні-ТЕЦ на теплопостачання у Києві

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 23:59
Оновлено: 23:59
Чи можна замінити київські ТЕЦ - відповідь Кучеренко
Хлопчик біля батареї. Фото: УНІАН

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що сім міні-ТЕЦ планують запустити в Києві до кінця року. При цьому вони не зможуть повноцінно замінити потужності столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Київські ТЕЦ залишаються незамінними

Політик зазначив, що кожна з основних теплоелектроцентралей столиці має потужність близько 750 МВт, тоді як міні-ТЕЦ мають значно менші показники.

За його словами, навіть 160 котелень, які працюють у місті, не здатні повністю забезпечити потреби Києва в теплопостачанні.

Кучеренко підкреслив, що запуск міні-ТЕЦ є позитивним кроком і може стати своєрідним "рятівним кругом" у складній ситуації, однак такі установки не вирішують системної проблеми енергозабезпечення столиці.

Нагадаємо, що у ніч на 30 жовтня російські війська знову здійснили масовану атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані у різних регіонах України. Внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджено ключове енергетичне обладнання, що загрожує стабільності енергопостачання країни.

Стало відомо, що російські війська обстріляли Добротворську теплову електростанцію у Львівській області. Внаслідок удару сталася пожежа, а також зафіксовані пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, що може вплинути на енергозабезпечення регіону.

Київ теплоенерго нардепи ТЕЦ теплопостачання
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
