Нардеп ответил, как повлияют мини-ТЭЦ на теплоснабжение в Киеве

Нардеп ответил, как повлияют мини-ТЭЦ на теплоснабжение в Киеве

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 23:59
обновлено: 23:59
Можно ли заменить киевские ТЭЦ - ответ Кучеренко
Мальчик возле батареи. Фото: УНИАН

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что семь мини-ТЭЦ планируют запустить в Киеве до конца года. При этом они не смогут полноценно заменить мощности столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом он сказал в эфире программы "Київський час".

Читайте также:

Киевские ТЭЦ остаются незаменимыми

Политик отметил, что каждая из основных теплоэлектроцентралей столицы имеет мощность около 750 МВт, тогда как мини-ТЭЦ имеют значительно меньшие показатели.

По его словам, даже 160 котельных, которые работают в городе, не способны полностью обеспечить потребности Киева в теплоснабжении.

Кучеренко подчеркнул, что запуск мини-ТЭЦ является положительным шагом и может стать своеобразным "спасательным кругом" в сложной ситуации, однако такие установки не решают системной проблемы энергообеспечения столицы.

Напомним, что в ночь на 30 октября российские войска снова осуществили массированную атаку на теплоэлектростанции компании ДТЭК, расположенные в разных регионах Украины. В результате обстрелов было серьезно повреждено ключевое энергетическое оборудование, что угрожает стабильности энергоснабжения страны.

Стало известно, что российские войска обстреляли Добротворскую тепловую электростанцию во Львовской области. В результате удара произошел пожар, а также зафиксированы повреждения объектов критической энергетической инфраструктуры, что может повлиять на энергообеспечение региона.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
