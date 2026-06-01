Нардепка Бондар: монолітні будинки найстійкіші під час атак

Будівництво монолітного будинку.

Найбільш стійкими до обстрілів серед житлових будинків є монолітні залізобетонні конструкції. Водночас панельні будинки, попри різний рівень міцності, переважно не розраховані на умови воєнного часу.

Про це в ефірі "Київського часу" розповіла народна депутатка Анна Бондар.

Які будинки найбезпечніші під час обстрілів

За словами Анни Бондар, різні типи житлових будівель мають різну стійкість до ударів, однак саме монолітні залізобетонні будинки залишаються найбільш надійними. Вона наголосила, що більшість панельних споруд проєктувалися для мирних умов, тому питання їхньої безпеки сьогодні є особливо актуальним.

"Коли будинки будувались, ніхто не очікував такої ситуації, вони будувались не для війни, а для мирного часу. Найбільш стійкі є монолітні залізобетонні конструкції", — заявила нардепка.

Водночас експерт з містобудування Віктор Глеба зазначив, що навіть серед панельних будинків існує різниця у міцності. Як приклад він навів Бородянку, де частина таких будівель змогла витримати прямі авіаудари.

При цьому експерт наголосив, що у разі прямого влучання у житловий будинок шансів вижити в квартирі фактично немає, тому під час повітряних тривог громадянам рекомендують негайно прямувати до укриттів.

