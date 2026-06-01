Нардеп Бондарь: монолитные дома самые устойчивые во время атак

Строительство монолитного дома.

Наиболее устойчивыми к обстрелам среди жилых домов являются монолитные железобетонные конструкции. В то же время панельные дома, несмотря на разный уровень прочности, преимущественно не рассчитаны на условия военного времени.

Об этом в эфире "Київського часу" рассказала народный депутат Анна Бондарь.

Какие дома самые безопасные во время обстрелов

По словам Анны Бондарь, различные типы жилых зданий имеют разную устойчивость к ударам, однако именно монолитные железобетонные дома остаются наиболее надежными. Она отметила, что большинство панельных сооружений проектировались для мирных условий, поэтому вопрос их безопасности сегодня особенно актуален.

"Когда дома строились, никто не ожидал такой ситуации, они строились не для войны, а для мирного времени. Наиболее устойчивы монолитные железобетонные конструкции", — заявила нардеп.

В то же время эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что даже среди панельных домов существует разница в прочности. В качестве примера он привел Бородянку, где часть таких зданий смогла выдержать прямые авиаудары.

При этом эксперт подчеркнул, что в случае прямого попадания в жилой дом шансов выжить в квартире фактически нет, поэтому во время воздушных тревог гражданам рекомендуют немедленно направляться в укрытия.

Новини.LIVE информировали, что в понедельник, 1 июня, российские войска нанесли целенаправленный воздушный удар по больнице в городе Конотоп Сумской области. В момент атаки в здании находились медицинские работники и пациенты.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 1 июня российские беспилотники совершили атаку на Харьков и населенные пункты области. Под удар попали жилые районы, частная застройка и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадали девять человек, среди них жители Харькова, Богодухова и нескольких сел региона.