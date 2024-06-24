У Києві чоловіка піймали на незаконній риболовлі — що загрожує браконьєру

У Києві піймали браконьєра з сітками та уловом. Фото: поліція м. Києва

У Києві судитимуть чоловіка, який ловив рибу сітками під час нересту. Шкоду, яку браконьєр завдав державі, експерти приблизно оцінили у 800 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у понеділок, 24 червня.

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У Києві піймали браконьєра з сітками та уловом. Фото: поліція м. Києва

Кримінальна відповідальність за браконьєрство

Браконьєра на гумовому човні затримали під час патрулювання озера "Алмазне" у Києві. За даними правоохоронців, 52-річний уродженець Львівщини у період нерестової заборони рибалив за допомогою забороненого знаряддя лову та дістав із води більше пів тисячі рибин.

"Правоохоронці вилучили в чоловіка надувний човен, сітку та незаконно виловлені водні біоресурси. Шкода, яку він завдав державі, за оцінками експертів – близько 800 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Вилучене в браконьєра на київському озері. Фото: поліція м. Києва

Браконьєру повідомили про підозру у незаконному зайнятті рибним промислом. Матеріали справи вже скеровано до суду. Рибалці загрожує до трьох років обмеження волі.

Заборона на вилов риби

Поліцейські Києва нагадують про те, що з 1 квітня по 30 червня на території України діє щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

Допис поліції м. Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області біля села Теляж затримали рибалку, який незаконно ловив раків у річці Західний Буг.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області на Тилігульському лимані на Одещині правоохоронці затримали браконьєра, який незаконно займався виловом риби, чим заподіяв шкоди державі на понад 180 тис. гривень.

У травні на території "Тузлівських лиманів", що на Одещині, працівники служби держохорони парку разом з представниками водної поліції провели спільний рейд: такі заходи обіцяють зробити систематичними.