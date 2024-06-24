В Киеве мужчину поймали на незаконной рыбалке — что грозит браконьеру

В Киеве поймали браконьера с сетками и уловом. Фото: полиция г. Киева

В Киеве будут судить мужчину, который ловил рыбу сетками во время нереста. Ущерб, нанесенный браконьером государству, эксперты примерно оценили в 800 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в понедельник, 24 июня.

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В Киеве поймали браконьера с сетками и уловом. Фото: полиция г. Киева

Уголовная ответственность за браконьерство

Браконьера на резиновой лодке задержали во время патрулирования озера "Алмазное" в Киеве. По данным правоохранителей, 52-летний уроженец Львовщины в период нерестового запрета рыбачил с помощью запрещенного орудия лова и достал из воды более полутысячи рыбин.

"Правоохранители изъяли у мужчины надувную лодку, сетку и незаконно выловленные водные биоресурсы. Ущерб, который он нанес государству, по оценкам экспертов — около 800 тысяч гривен", — говорится в сообщении

Изъято у браконьера на киевском озере. Фото: полиция г. Киева

Браконьеру сообщили о подозрении в незаконном занятии рыбным промыслом. Материалы дела уже направлены в суд. Рыбаку грозит до трех лет ограничения свободы.

Запрет на вылов рыбы

Полицейские Киева напоминают о том, что с 1 апреля по 30 июня на территории Украины действует ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

Сообщение полиции г. Киева. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области возле села Теляж был задержан рыболов, который незаконно ловил раков в реке Западный Буг.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области на Тилигульском лимане в Одесской области правоохранители задержали браконьера, который незаконно занимался выловом рыбы, чем причинил ущерб государству более чем на 180 тыс. гривен.

В мае на территории "Тузловских лиманов", что в Одесской области, работники службы госохраны парка вместе с представителями водной полиции провели общий рейд: такие мероприятия обещают сделать систематическими.