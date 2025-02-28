Киянин з наркозалежністю записував образливі ролики про ЗСУ та виправдовував РФ, тому отримав жорстке покарання суду

Людина у в'язниці. Ілюстративне фото: pexels.com

Районний суд Києва визнав винним чоловіка, який в Instagram записав образливі ролики про військовослужбовців ЗСУ, а також виправдовував агресію Росії проти України. Сам він раніше притягався за зберігання наркотиків.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що чоловік записав та виклав в Instagram два ролики. У першому він образливо відреагував на критику щодо його оцінки музичної індустрії України. Обвинуваченого образило, що на сцені зараз багато жінок-виконавиць, український хіп-хоп страждає на некомпетентність і немає гарної музики.

У відповідь він отримав багато негативних коментарів, а до цього посварився з дівчиною та втратив роботу, тому був у розпачі, як сам пояснив на суді.

"Щас поедите на нолик… Люди добрі українці зигхайль… Слава России", — йдеться у його першому відео.

Користувачі Instagram обурились ще більше і обвинувачений отримав чергову, ще більшу хвилю критики та образ. За словами підсудного, йому погрожували вбивством, деанонімізували, били на вулиці та розфарбували його будинок образливими написами на його адресу.

"Я обычный человек, такой же как и вы, меня пришли обрисовали какие-то сектанты, обрисовали мой дом, под предлогом того, что они Збройні Сили України, что я должен говорить, так вот вы нацисты, и я говорю Слава России, потому что за такое Украина должна понести потери, и пострадать за этот нацизм, который со мной произошел и это правда понятно, понятно вам", — цитується його друге відео в матеріалах справи.

Що вирішив суд

Сам обвинувачений повністю визнав свою провину. заявив, що підпрацьовував зі слідчими, коли до нього прийшли з кібервідділу СБУ. Говорив, що жалкує про свій вчинок.

Але під час суду з'ясувалось, що чоловік раніше притягувався до адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотиків без мети збуту. А ще проти нього відкрите кримінальне провадження про побої та про черговий незаконний обіг наркотиків.

Сам обвинувачений ніде не працює, легального джерела доходу не має, корисною працею не займається, не має міцних соціальних звʼязків. Тому суд призначив йому п'ять років рального тюремного покарання, хоч і в мінімальних межах.

Раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області чоловік створив Viber-групу, де повідомлялося про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

А у Харкові судили військовослужбовця. Чоловік, який перебував у розшуку через дезертирство, пересувався містом із гранатою в руках, погрожуючи її підірвати.