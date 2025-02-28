Киевлянин с наркозависимостью записывал оскорбительные ролики о ВСУ и оправдывал РФ, поэтому получил жесткое наказание суда

Человек в тюрьме. Иллюстративное фото: pexels.com

Районный суд Киева признал виновным мужчину, который в Instagram записал оскорбительные ролики о военнослужащих ВСУ, а также оправдывал агрессию России против Украины. Сам он ранее привлекался за хранение наркотиков.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что мужчина записал и выложил в Instagram два ролика. В первом он оскорбительно отреагировал на критику относительно его оценки музыкальной индустрии Украины. Обвиняемого оскорбило, что на сцене сейчас много женщин-исполнительниц, украинский хип-хоп страдает некомпетентностью и нет хорошей музыки.

В ответ он получил много негативных комментариев, а до этого поссорился с девушкой и потерял работу, поэтому был в отчаянии, как сам объяснил на суде.

"Щас поедите на нолик... Люди добрые украинцы зигхайль... Слава России", — говорится в его первом видео.

Пользователи Instagram возмутились еще больше и обвиняемый получил очередную, еще большую волну критики и оскорблений. По словам подсудимого, ему угрожали убийством, деанонимизировали, били на улице и раскрасили его дом оскорбительными надписями в его адрес.

"Я обычный человек, такой же как и вы, меня пришли обрисовали какие-то сектанты, обрисовали мой дом, под предлогом того, что они Вооруженные Силы Украины, что я должен говорить, так вот вы нацисты, и я говорю Слава России, потому что за такое Украина должна понести потери, и пострадать за этот нацизм, который со мной произошел и это правда понятно, понятно вам", — цитируется его второе видео в материалах дела.

Что решил суд

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Заявил, что сотрудничал со следователями, когда к нему пришли из киберотдела СБУ. Говорил, что сожалеет о своем поступке.

Но во время суда выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. А еще против него открыто уголовное производство о побоях и об очередном незаконном обороте наркотиков.

Сам обвиняемый нигде не работает, легального источника дохода не имеет, полезным трудом не занимается, не имеет прочных социальных связей. Поэтому суд назначил ему пять лет реального тюремного наказания, хоть и в минимальных пределах.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области мужчина создал Viber-группу, где сообщалось о местах вручения повесток работниками территориальных центров комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

А в Харькове судили военнослужащего. Мужчина, который находился в розыске за дезертирство, передвигался по городу с гранатой в руках, угрожая ее взорвать.