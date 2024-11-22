Помаранчева революція — Ющенко відвідав виставку Нас не подолати у Києві

Виставка "Нас не подолати" у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 20-ї річниці Помаранчевої революції в Києві відкрили виставку "Нас не подолати". На події був присутній третій президент України Віктор Ющенко.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Виставка присвячена Помаранчевій революції

У четвер, 21 листопада, минуло 20 років з моменту подій, які потрясли Україну та стали відомі як Помаранчева революція. Мітинги, які розпочалися як протест проти фальсифікації результатів президентських виборів, перетворилися на масштабний рух за демократичні зміни.

Ющенко фотографується із присутніми на виставці "Нас не подолати". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному центрі "Український Дім" відкрили виставку "Нас не подолати", яка присвячена відзначенню 20-річчя Помаранчевої революції.

Віктор Ющенко підписує прапорець фанатки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На відкриття також завітав третій президент України Віктор Ющенко, який є одним із головних постатей революції. Експрезидент поспілкувався з фанатами про значення Помаранчевої революції та підписав їм декілька помаранчевих прапорів.

Третій президент України завітав на виставку до 20-річчя Помаранчевої революції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час виставки також обіцяли показати унікальні артефакти Помаранчевої революції та провести зустрічі з ровесниками тих подій на майдані.

Нагадаємо, щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи — свято, яке стало символом боротьби українського народу за демократичні цінності та права людини.

Раніше ми писали про те, що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Віктора Ющенка. Адже у 2008 році президент США Джордж Буш хотів особисто відвідати Київ, аби переговорити з усіма політичними силами стосовно цього.