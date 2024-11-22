Помаранчева революція — Ющенко відвідав виставку Нас не подолати у Києві

Нас не подолати — Ющенко відвідав виставку подій на майдані
До 20-ї річниці Помаранчевої революції в Києві відкрили виставку "Нас не подолати". На події був присутній третій президент України Віктор Ющенко.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Виставка присвячена Помаранчевій революції
У четвер, 21 листопада, минуло 20 років з моменту подій, які потрясли Україну та стали відомі як Помаранчева революція. Мітинги, які розпочалися як протест проти фальсифікації результатів президентських виборів, перетворилися на масштабний рух за демократичні зміни.
У Національному центрі "Український Дім" відкрили виставку "Нас не подолати", яка присвячена відзначенню 20-річчя Помаранчевої революції.
На відкриття також завітав третій президент України Віктор Ющенко, який є одним із головних постатей революції. Експрезидент поспілкувався з фанатами про значення Помаранчевої революції та підписав їм декілька помаранчевих прапорів.
Під час виставки також обіцяли показати унікальні артефакти Помаранчевої революції та провести зустрічі з ровесниками тих подій на майдані.
Нагадаємо, щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи — свято, яке стало символом боротьби українського народу за демократичні цінності та права людини.
Раніше ми писали про те, що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Віктора Ющенка. Адже у 2008 році президент США Джордж Буш хотів особисто відвідати Київ, аби переговорити з усіма політичними силами стосовно цього.
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