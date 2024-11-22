Оранжевая революция — Ющенко посетил выставку Нас не подолати в Киеве

Выставка "Нас не подолати" в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

К 20-й годовщине Оранжевой революции в Киеве открыли выставку "Нас не подолати". На событии присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Выставка посвящена Оранжевой революции

В четверг, 21 ноября, прошло 20 лет с момента событий, которые потрясли Украину и стали известны как Оранжевая революция. Митинги, которые начались как протест против фальсификации результатов президентских выборов, превратились в масштабное движение за демократические изменения.

Ющенко фотографируется с собравшимися на выставке "Нас не подолати". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном центре "Украинский Дом" открыли выставку "Нас не полдолати", посвященную 20-летию Оранжевой революции.

Виктор Ющенко подписывает флажок фанатки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Открытие также посетил третий президент Украины Виктор Ющенко, который является одним из главных фигур революции. Экс-президент пообщался с фанатами о значении Оранжевой революции и подписал им несколько оранжевых флагов.

Третий президент Украины посетил выставку к 20-летию Оранжевой революции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во время выставки также обещали показать уникальные артефакты Оранжевой революции и провести встречи с ровесниками тех событий на площади.

Напомним, ежегодно 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы — праздник, ставший символом борьбы украинского народа за демократические ценности и права человека.

Ранее мы писали о том, что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Виктора Ющенко. Ведь в 2008 году президент США Джордж Буш хотел лично посетить Киев, чтобы переговорить со всеми политическими силами по этому поводу.