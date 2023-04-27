Нащадки Леніна повертаються: у Києві школярі виступили у формі, схожій на піонерську

Учасники "Лідерського форуму " вдягли яскраво-червоні краватки. Фото: Facebook

У Печерському районі Києва для учнів шкіл організували "Лідерський форум". На захід діти вдягли яскраво-червоні краватки. Вони зав’язані так, як носили піонери за часів СРСР.

Фото з форуму опублікувало Управління освіти та інноваційного розвитку у Facebook.

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"Під час форуму були виступи лідерів та лідерок за різноманітними темами, неформальне спілкування, інтерактиви, окреслили перспективні плани роботи", — йдеться у повідомленні.

Одяг дітей прикрашають яскраво-червоні краватки. Фото: Facebook

Користувачі Facebook обурилися і почали жваво коментувати світлини. Пишуть, що одяг та краватки школярів на фото нагадують радянську шкільну форму.

У мережі коментують світлини з форуму. Фото: скріншот

"Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали — коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні — це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться", — відповіли на це активісти.

Самі ж організатори вибір стилю одягу дітей не пояснили.

Нагадаємо, у мережі з'явилось зворушливе відео, як хлопчик мужньо стримує сльози під час розмови з татом-військовим.