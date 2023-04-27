Потомки Ленина возвращаются: в Киеве школьники выступили в форме, похожей на пионерскую
В Печерском районе Киева для учащихся школ организовали "Лидерский форум". На мероприятие дети одели алые галстуки. Они завязаны так, как носили пионеры во времена СССР.
Фото с форума опубликовало Управление образования и инновационного развития в Facebook.
"Во время форума были выступления лидеров и лидеров по разным темам, неформальное общение, интерактивы, очертили перспективные планы работы", — говорится в сообщении.
Пользователи Facebook возмутились и начали живо комментировать фотографии. Пишут, что одежда и галстуки школьников на фото напоминают советскую школьную форму.
"Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали — кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные — это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится", — написали в ответ активисты.
Сами же организаторы выбор стиля одежды детей не объяснили.
Напомним, в сети появилось трогательное видео, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой-военным.