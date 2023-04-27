Потомки Ленина возвращаются: в Киеве школьники выступили в форме, похожей на пионерскую

Участники "Лидерского форума" надели алые галстуки. Фото: Facebook

В Печерском районе Киева для учащихся школ организовали "Лидерский форум". На мероприятие дети одели алые галстуки. Они завязаны так, как носили пионеры во времена СССР.

Фото с форума опубликовало Управление образования и инновационного развития в Facebook.

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"Во время форума были выступления лидеров и лидеров по разным темам, неформальное общение, интерактивы, очертили перспективные планы работы", — говорится в сообщении.

Одежду детей украшают алые галстуки. Фото: Facebook

Пользователи Facebook возмутились и начали живо комментировать фотографии. Пишут, что одежда и галстуки школьников на фото напоминают советскую школьную форму.

В сети комментируют фотографии с форума. Фото: скриншот

"Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали — кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные — это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится", — написали в ответ активисты.

Сами же организаторы выбор стиля одежды детей не объяснили.

Напомним, в сети появилось трогательное видео, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой-военным.