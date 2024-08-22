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Наслідки пожежі в Білій Церкві — в ДСНС заявили про постраждалого

22 серпня 2024 20:27
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Пожежники ліквідували пожежу в Білій Церкві на складі з феєрверками
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Ввечері 22 серпня в Білій Церкві на Київщині спалахнула масштабна пожежа на складі феєрверків. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Інцидент стався близько 18:00, коли на місці події зібралися 20 рятувальників та шість одиниць техніки. О 19:02 вогонь був повністю приборканий. Площа займання склала 300 квадратних метрів. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі постраждала одна особа.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Варто зазначити, що на момент спалаху склад використовувався для зберігання феєрверків, що призвело до численних вибухів, чутних у різних частинах міста. Мешканці спостерігали густий чорний дим, який було видно на великій відстані. 

Допис ДСНС. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

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