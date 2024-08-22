Пожежа у Білій Церкві — у місті лунають вибухи

У Білій Церкві горить склад із феєрверками — в місті лунають вибухи
22 серпня 2024 19:26
Стовп диму у Білій Церкві. Фото: Підслухано в БЦ
У Білій Церкві, що на Київщині, вирує пожежа на складі з феєрверками. У місті лунають вибухи, мешканці бачать чорний дим.
Про це повідомляє 24 канал у четвер, 22 серпня.
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Пожежа на складі з фейєрверками
Повідомляється, що у Білій церкві палає склад з феєрверками. В місті чути вибухи, а дим видно з різних районів. На відео справді можна почути низку вибухів.
Користувачі соцмереж повідомили, що спершу бачили іскри, а потім пішов чорний дим.
Реакція ДСНС
Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла, що пожежу ще ліквідовують.
"Це складське приміщення. На місці працюють 5 одиниць техніки і 30 рятувальників", — сказала вона.
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