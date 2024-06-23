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Наслідки ворожих обстрілів Київщини — зруйновано житлові будинки, підприємства й АЗС

23 червня 2024 09:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Через падіння уламків ракети на Київщині зафіксовано руйнування
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у ніч проти неділі, 23 червня, завдали ударів по Київській області. Внаслідок падіння уламків ракети сталися часткові руйнування приватних будинків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Атака на Київщину 23 червня

"Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, дві особи постраждало", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на Київщину 23 червня є постраждалі
Рятувальники на місці падіння уламків. Фото: ДСНС
На Київщині відомо про двох поранених через ракетну атаку 23 червня
Рятувальники на місці падіння уламків. Фото: ДСНС
На Київщині частково зруйновані житлові будинки через російську атаку 23 червня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

У ДСНС зауважили, що для ліквідації наслідків було задіяно дві одиниці техніки та 15 людей особового складу. На місці все ще працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Рятувальники продовжують роботи на місці падіння уламків на Київщині 23 червня
Рятувальники на місці падіння уламків. Фото: ДСНС
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Скриншот допису ДСНС

Також нічну атаку прокоментував голова ОВА Руслан Кравченко. За його словами, до медиків звернулося дві людини із незначними пораненнями, їм надали допомогу на місці.

"Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків", — написав він.

Через російську атаку в приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.

"Вся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом із представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM", — підсумував Кравченко.

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Скриншот допису Кравченка

Нагадаємо, вночі захисникам неба вдалося збити дві з трьох російських ракет, які були запущені по Україні.

Також ми писали, що у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіаційної бомби в житловий будинок.

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