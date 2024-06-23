Из-за падения обломков ракеты в Киевской области зафиксировано разрушение

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 июня, нанесли удары по Киевской области. В результате падения обломков ракеты произошли частичные разрушения частных домов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"В результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений, два человека пострадали", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте падения обломков. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте падения обломков. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий были задействованы две единицы техники и 15 человек личного состава. На месте все еще работают психологи и медицинские работники ГСЧС.

Спасатели на месте падения обломков. Фото: ГСЧС

Скриншот сообщения ГСЧС

Также ночную атаку прокомментировал глава ОВА Руслан Кравченко. По его словам, к медикам обратились два человека с незначительными ранениями, им оказали помощь на месте.

"В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов", — написал он.

Из-за российской атаки в помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.

"Вся необходимая помощь населению будет предоставлена. Над этим уже работаем вместе с представителями местной громады. Поврежденные окна в домах заменит международный фонд GEM", — подытожил Кравченко.

Скриншот поста Кравченко

Напомним, ночью защитникам неба удалось сбить две из трех российских ракет, запущенных по Украине.

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