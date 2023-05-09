Наслідки збиття ракет над Києвом: є займання і падіння уламків

У Києві є займання і падіння уламків. Фото: соцмережі

З 3 ночі в Україні лунала повітряна тривога. Лише зараз у Києві та низці областей почалися відбої.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:

Читайте також:

в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;

в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Інформація по попотерпілих не надходила.

Також в адміністрації додали, що крилаті ракети, ймовірніше за все типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала на відмінно.

"За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків", — йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, повітряна тривога почала ширитися з Харківської, Запорізької та Полтавської областей. Повідомляється, що було здійснено запуск ракет стратегічною авіацією з району Каспійського моря.