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Наслідки збиття ракет над Києвом: є займання і падіння уламків

9 травня 2023 06:12
оновлено: 06:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наслідки збиття ракет над Києвом: є займання і падіння уламків
У Києві є займання і падіння уламків. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З 3 ночі в Україні лунала повітряна тривога. Лише зараз  у Києві та низці областей почалися відбої.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:

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  • в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку  сталось загоряння. Інформація перевіряється;
  • в Шевченківському районі виявлені уламки на  проїжджій частині.
  • Інформація по  попотерпілих не надходила. 

Також в адміністрації додали, що крилаті ракети, ймовірніше за все типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала на відмінно.

"За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка  ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків", — йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації. 

Нагадаємо, повітряна тривога почала ширитися з Харківської, Запорізької та Полтавської областей. Повідомляється, що було здійснено запуск ракет стратегічною авіацією з району Каспійського моря. 

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