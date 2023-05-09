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Последствия сбивания ракет над Киевом: есть воспламенение и падение обломков

9 мая 2023 06:12
обновлено: 06:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Последствия сбивания ракет над Киевом: есть воспламенение и падение обломков
В Киеве есть воспламенение и падение обломков. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С 3 ночи в Украине звучала воздушная тревога. Только сейчас в Киеве и ряде областей начались отбои.

В Киевской городской военной администрации сообщили о предварительных последствиях сбития вражеских ракет над столицей:

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  • в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется;
  • в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.
  • Информация по потерпевшим не поступала.

Также в администрации добавили, что крылатые ракеты, вероятнее всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала на отлично.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей! Попадания не допущены. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков", — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Напомним, воздушная тревога начала распространяться из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей. Сообщается, что был осуществлен запуск ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря.

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