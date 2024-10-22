Прогноз погоди в Києві на завтра 23 жовтня

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області у середу, 23 жовтня, очікується прохолодною. Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +14 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Telegram.

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Погода на Київщині 23 жовтня

На Київщині 23 жовтня очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю та без опадів. Вітер змінюватиме напрямок з південно-західного на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься: вночі +2..+7 °С, вдень підвищиться до +11...+16 °С. У столиці нічні показники будуть на рівні +5...+7 °С, а вдень — +12...+14 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечний вітер завтра.

Також ми писали, що в Одесі завтра буде відносно тепло — температура повітря вдень підніметься до +17 °C.