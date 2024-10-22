Прогноз погоды в Киеве на завтра, 23 октября

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области в среду, 23 октября, ожидается холодной. Столбики термометров поднимутся максимум до +14 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода в Киевской области 23 октября

В Киевской области 23 октября ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью и без осадков. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, скорость — 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться: ночью +2...+7 °С, днем повысится до +11...+16 °С. В столице ночные показатели будут на уровне +5…+7 °С, а днем — +12…+14 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасном ветре завтра.

Также мы писали, что в Одессе завтра будет относительно тепло — температура воздуха днем поднимется до +17 °C.