Чим для киян є День вишиванки — опитування

Киянин Орхан. Фото: Новини.LIVE

Україна відзначає Всесвітній день вишиванки. Це можливість пригадати про важливість національного вбрання. Кияни вважають, що вдягнути сорочки мають усі громадяни, щоб показати єдність нації.

Своїми думками жителі столиці поділились з журналістами Новини.LIVE.

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Кияни здебільшого вважають, що вдягти національну сорочку — це ще раз підтвердити багаторічну історію та глибоку культурну ідентичність нації.

"Це унікальне свято. Вітаю усіх українців з цим чудовим святом. Для мене це культурна подія, яку потрібно поважати та дотримуватись. Закликаю всіх українців також вдягати сьогодні вишиванку. І не тільки сьогодні, не тільки в святкові дні", — вважає Орхан.

Через розкуркулення, радянські репресії та голодомори чимало українських родин втратили свої надбання — сорочки, прикраси та інші елементи народного строю. Втім, у часи відновлення незалежності інтерес до вишиванки знову зростає.

"Це про нашу культуру, про нашу історію, про той спадок, який ми маємо в Україні. Це дуже важливо, щоб сьогодні всі були в вишиванках. Насправді на мені одна з моїх перших вишиванок. Я не памʼятаю, щоб у мене вона була в дитинстві. Я її придбала досить недавно, але планую з цього моменту більше її одягати", — каже Катерина.

Киянка Катерина. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо про історію Всесвітнього дня вишиванки. Також одесити розповіли, що для них означає вишиванка. Раніше ми підготували привітання до Дня вишиванки.