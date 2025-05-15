Чим для киян є День вишиванки — опитування

Національний код і спадок — що для киян означає День вишиванки
Україна відзначає Всесвітній день вишиванки. Це можливість пригадати про важливість національного вбрання. Кияни вважають, що вдягнути сорочки мають усі громадяни, щоб показати єдність нації.
Своїми думками жителі столиці поділились з журналістами Новини.LIVE.
Що для вас означає Всесвітній день вишиванки?
Кияни здебільшого вважають, що вдягти національну сорочку — це ще раз підтвердити багаторічну історію та глибоку культурну ідентичність нації.
"Це унікальне свято. Вітаю усіх українців з цим чудовим святом. Для мене це культурна подія, яку потрібно поважати та дотримуватись. Закликаю всіх українців також вдягати сьогодні вишиванку. І не тільки сьогодні, не тільки в святкові дні", — вважає Орхан.
Через розкуркулення, радянські репресії та голодомори чимало українських родин втратили свої надбання — сорочки, прикраси та інші елементи народного строю. Втім, у часи відновлення незалежності інтерес до вишиванки знову зростає.
"Це про нашу культуру, про нашу історію, про той спадок, який ми маємо в Україні. Це дуже важливо, щоб сьогодні всі були в вишиванках. Насправді на мені одна з моїх перших вишиванок. Я не памʼятаю, щоб у мене вона була в дитинстві. Я її придбала досить недавно, але планую з цього моменту більше її одягати", — каже Катерина.
Нагадаємо про історію Всесвітнього дня вишиванки. Також одесити розповіли, що для них означає вишиванка. Раніше ми підготували привітання до Дня вишиванки.
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