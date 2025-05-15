Чем для киевлян является День вышиванки - опрос

Киевлянин Орхан. Фото: Новини.LIVE

Украина отмечает Всемирный день вышиванки. Это возможность вспомнить о важности национального наряда. Киевляне считают, что надеть рубашки должны все граждане, чтобы показать единство нации.

Своими мыслями жители столицы поделились с журналистами Новини.LIVE.

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Киевляне в основном считают, что надевать национальную рубашку — это еще раз подтвердить многолетнюю историю и глубокую культурную идентичность нации.

"Это уникальный праздник. Поздравляю всех украинцев с этим замечательным праздником. Для меня это культурное событие, которое нужно уважать и соблюдать. Призываю всех украинцев также надевать сегодня вышиванку. И не только сегодня, не только в праздничные дни", — считает Орхан.

Из-за раскулачивания, советских репрессий и голодоморов немало украинских семей потеряли свои достояния — рубашки, украшения и другие элементы народного строя. Впрочем, во времена восстановления независимости интерес к вышивке снова растет.

"Это о нашей культуре, о нашей истории, о том наследии, которое мы имеем в Украине. Это очень важно, чтобы сегодня все были в вышиванках. На самом деле на мне одна из моих первых вышиванок. Я не помню, чтобы у меня она была в детстве. Я ее приобрела достаточно недавно, но планирую с этого момента больше ее надевать", — говорит Екатерина.

Киевлянка Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Напомним об истории Всемирного дня вышиванки. Также одесситы рассказали, что для них значит вышиванка. Ранее мы подготовили поздравления ко Дню вышиванки.