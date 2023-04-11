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Нацполіція Київщини назвала кількість зброї, яку видали населенню з моменту вторгнення

11 квітня 2023 18:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Нацполіція Київщини назвала кількість зброї, яку видали населенню з моменту вторгнення
Начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов. Фото: Нацполіція України
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Наразі в кожному ОТГ є кімнати зберігання зброї згідно зі стандартами. А добровольчі формування територіальної громади, які приходять на службу, отримують зброю винятково для виконання службових обов’язків.

Про це інформує Український медіа центр.

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Кількість зброї, яку видала Нацполіція Києва

Від початку війни Нацполіція Київщини видала близько 20 тисяч одиниць зброї.

"Вона станом на зараз вся облікована, ми розуміємо, де та зброя, яку ми роздавали. Більш того, відразу, на початку квітня минулого року, після деокупації ми стали проводити заходи на чолі з Олександром Павлюком, головою Київської ОВА, по облікуванню та правильному зберіганню цієї зброї", — запевнив начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов.

Він зауважив, що в кожному ОТГ, де є свої добровольчі формування, є кімнати зберігання зброї згідно зі стандартами, а члени добровольчих формувань територіальної громади, які приходять на службу, отримують зброю винятково для виконання службових обов’язків.

"Під час активної фази війни, поки в нас в країні йде війна, ті громадяни, які виконують функції з відсічі ворога та захисту нашої держави, повинні бути озброєні. Наше завдання контролювати, щоб ця зброя не перейшла до кримінального світу", — додав Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет. Потім їх таємно доправити до рф.

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