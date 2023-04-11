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Нацполиция Киевщины назвала количество оружия, выданного населению с момента вторжения

11 апреля 2023 18:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Нацполиция Киевщины назвала количество оружия, выданного населению с момента вторжения
Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов. Фото: Нацполиция Украины
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В каждом ОТГ есть комнаты хранения оружия согласно стандартам. А добровольческие формирования территориального общества, которые приходят на службу, получают оружие исключительно для выполнения служебных обязанностей.

Об этом информирует Украинский медиа центр.

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Количество оружия, которое выдала Нацполиция Киева

С начала войны Нацполиция Киевщины выдала около 20 тысяч единиц оружия.

"Она по состоянию на сейчас вся учтена, мы понимаем, где оружие, которое мы раздавали. Более того, сразу, в начале апреля прошлого года, после деоккупации мы стали проводить мероприятия во главе с Александром Павлюком, председателем Киевской ОВА, по учету и правильному хранению этого оружия", — заверил начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что в каждом ОТГ, где есть свои добровольческие формирования, есть комнаты хранения оружия согласно стандартам, а приходящие на службу члены добровольческих формирований территориального общества получают оружие исключительно для выполнения служебных обязанностей.

"Во время активной фазы войны, пока у нас в стране идет война, те граждане, которые выполняют функции по отражению врага и защите нашего государства, должны быть вооружены. Наша задача контролировать, чтобы это оружие не перешло в криминальный мир", — добавил Андрей Небытов.

Напомним, что по данным американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет. Затем их тайно доставить в рф.

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