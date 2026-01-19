Ситуація зі світлом в Києві — в якому стані енергосистема

Генератор у Києві під час відключень світла. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві та Київській області наразі складна ситуація зі світлом. Сильні морози створюють додаткове навантаження на енергосистему.

Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу 19 січня.

Яка ситуація зі світлом у Києві

Некрасов розповів, що над відновлення електропостачання у Києві працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. За його словами, оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження.

"Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Також перший заступник Міністра енергетики сказав, що як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак росіян.

Ситуація в енергосистемі України

Зазначається, що постійні атаки Росії на енергетичні об'єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни. Ситуація залишається складною.

Крім того, цієї ночі армія РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох областях. Станом на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

"В усіх інших областях діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів", — підкреслив Артем Некрасов.

За його словами, повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, 19 січня в Україні ввели аварійні відключення світла. В енергосистемі зумовлена складна ситуація через наслідки російських обстрілів.

