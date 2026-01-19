Ситуация со светом в Киеве — в каком состоянии энергосистема

Генератор в Киеве во время отключений света. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве и Киевской области сейчас сложная ситуация со светом. Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на энергосистему.

Об этом сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга 19 января.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация со светом в Киеве

Некрасов рассказал, что над восстановлением электроснабжения в Киеве работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. По его словам, операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения.

"Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Также первый заместитель Министра энергетики сказал, что, как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак россиян.

Ситуация в энергосистеме Украины

Отмечается, что постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны. Ситуация остается сложной.

Кроме того, этой ночью армия РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. По состоянию на утро обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов", — подчеркнул Артем Некрасов.

По его словам, возвращение к графикам почасовых отключений состоится после стабилизации ситуации.

Напомним, 19 января в Украине ввели аварийные отключения света. В энергосистеме обусловлена сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов.

В то же время Шмыгаль сказал, что будет делать власть для сокращения отключений. В частности, Украина планирует ускорить импорт электроэнергии из Европейского Союза.