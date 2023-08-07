Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Навколо Києва найпотужніша система ППО у світі, — The Times arrow

Навколо Києва найпотужніша система ППО у світі, — The Times

7 серпня 2023 19:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Навколо Києва найпотужніша система ППО у світі, — The Times
Система протиповітряної оборони України. Фото: Kyiv Media
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Навколо Києва створено найпотужнішу у світі систему протиповітряної оборони. Серед елементів цього оборонного щита — системи ППО Patriot, Nasams, IRIS-T, S-300 та французькі Crotale.

Про це пише The Times.

Читайте також:

Потужна система ППО у Києві

За словами полковника ЗСУ, який вирішив залишитися анонімним, Росія усвідомила безглуздість спроб прорвати оборону.

"Ми маємо найбільш ефективну протиповітряну оборонну структуру на землі. Це стосується і всієї нашої історії. Сюди входять системи Patriot, Nasams, німецькі IRIS-T, S-300, а також французькі Crotale. Росіянам стало ясно, що атакувати цю стіну марно", — зазначив він.

Проте військовий висловив побоювання, що запаси боєприпасів для відбиття ракетних атак можуть зникнути. Якщо Захід не наростить постачання зброї, зима, що настає, може виявитися важчою за попередню.

"Ведення війни з річним виробництвом всього 150-160 ракет Patriot нереальне. Ми витрачаємо їх за місяць... Якщо чекати до осені, до середини жовтня, вони знову можуть завдати удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Це неминуче. Майбутня зима обіцяє бути набагато більшою. важкої, ніж минула", — додав полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що нинішня система протиповітряної оборони ПС ЗСУ, сформована під час повномасштабної війни, є унікальною. У жодній країні світу немає такого різноманітного набору систем ППО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз