Навколо Києва найпотужніша система ППО у світі, — The Times

Система протиповітряної оборони України. Фото: Kyiv Media

Навколо Києва створено найпотужнішу у світі систему протиповітряної оборони. Серед елементів цього оборонного щита — системи ППО Patriot, Nasams, IRIS-T, S-300 та французькі Crotale.

Про це пише The Times.

Читайте також:

Потужна система ППО у Києві

За словами полковника ЗСУ, який вирішив залишитися анонімним, Росія усвідомила безглуздість спроб прорвати оборону.

"Ми маємо найбільш ефективну протиповітряну оборонну структуру на землі. Це стосується і всієї нашої історії. Сюди входять системи Patriot, Nasams, німецькі IRIS-T, S-300, а також французькі Crotale. Росіянам стало ясно, що атакувати цю стіну марно", — зазначив він.

Проте військовий висловив побоювання, що запаси боєприпасів для відбиття ракетних атак можуть зникнути. Якщо Захід не наростить постачання зброї, зима, що настає, може виявитися важчою за попередню.

"Ведення війни з річним виробництвом всього 150-160 ракет Patriot нереальне. Ми витрачаємо їх за місяць... Якщо чекати до осені, до середини жовтня, вони знову можуть завдати удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Це неминуче. Майбутня зима обіцяє бути набагато більшою. важкої, ніж минула", — додав полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що нинішня система протиповітряної оборони ПС ЗСУ, сформована під час повномасштабної війни, є унікальною. У жодній країні світу немає такого різноманітного набору систем ППО.