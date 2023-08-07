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Вокруг Киева самая мощная система ПВО в мире, — The Times

7 августа 2023 19:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вокруг Киева самая мощная система ПВО в мире, — The Times
Система противовоздушной обороны в Украине. Фото: Kyiv Media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вокруг Киева создана наиболее мощная в мире система противовоздушной обороны. Среди элементов этого оборонительного щита — системы ПВО Patriot, Nasams, IRIS-T, S-300 и французские Crotale.

Об этом пишет The Times.

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По словам полковника ВСУ, который решил остаться анонимным, Россия осознала бессмысленность попыток прорвать оборону. 

"Мы обладаем наиболее эффективной противовоздушной оборонительной структурой на земле. Это касается и всей нашей истории. Сюда входят системы Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, а также французские Crotale. Россиянам стало ясно, что атаковать эту стену бесполезно", — отметил он.

Тем не менее военный выразил опасение, что запасы боеприпасов для отражения ракетных атак могут иссякнуть. Если Запад не нарастит поставки оружия, наступающая зима может оказаться труднее предыдущей.

"Ведение войны с годовым производством всего 150-160 ракет Patriot нереально. Мы расходуем их за месяц... Если ожидать до осени, до середины октября, они снова могут нанести удар по нашей энергетической инфраструктуре. Это неизбежно. Предстоящая зима обещает быть гораздо более тяжелой, чем прошлая", — добавил полковник ВСУ.

Напомним, что нынешняя система противовоздушной обороны ПС ВСУ, сформированная во время полномасштабной войны, уникальна. Ни в одной стране мира нет столь разнообразного набора систем ПВО.

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