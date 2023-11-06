НАВС хоче витратити понад 1 млн грн на солодку воду для курсантів, — ProZorro
Національна академія внутрішніх справ хоче витратити близько 1,11 млн гривень на солодку воду для курсантів. Її планують закупити для академій МВС у Києві, Івано-Франківську та на Київщині.
Про це йдеться в оголошенні ProZorro.
Солодка вода за 1,11 млн гривень
В оголошенні йдеться, що 13 листопада НАВС планує провести аукціон для визначення постачальника 30 видів безалкогольних сильногазованих напоїв.
Заплатити 1 103 325,00 грн хочуть за:
- Напій безалкогольний сильногазований "Мірінда" 0,5л — 1200 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" 0,5л — 1200 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" без цукру 0,5л — 300 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Севен ап" 0,5л — 1200 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Мірінда" 1,5л — 1600 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" 1,5л — 1600 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Севен ап" 1,5л — 1600 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" 0,33л жестяна банка — 300 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Мірінда" 0,33л жестяна банка — 300 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Севен ап" 0,33л жестяна банка — 300 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Живчик Смарт Кола" 1л — 900 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Живчик яблуко" 1л — 900 шт.;
- Напій безалкогольний сильногазований "Живчик оранж" 1л — 660 шт.;
- Чай холодний 0,5л — 200 шт.;
- Чай холодний 1л — 200 шт.;
- Напій безалкогольний слабогазований "Лимонад Моршинська зі смаком — Апельсин-Персик" 0,5л — 1600 шт.;
- Напій безалкогольний слабогазований "Лимонад Моршинська зі смаком — Грейпфрут" 0,5л — 1600 шт.;
- Напій безалкогольний слабогазований "Лимонад Моршинська зі смаком — Яблуко" 0,5л — 1600 шт.;
- Мінеральна вода не газована "Миргородська" 1,5л — 600 шт.;
- Мінеральна вода негазована "Моршинська" 1,5л — 2600 шт.;
- Мінеральна вода слабогазована "Моршинська" 1,5л — 1900 шт.;
- Мінеральна вода сильногазована "Моршинська" 1,5л — 1900 шт.;
- Мінеральна вода негазована "Моршинська" 0,5л — 1600 шт.;
- Мінеральна вода слабогазована "Моршинська" 0,5л — 1600 шт.;
- Мінеральна вода газована "Лужанська 7" 1,5л — 600 шт.;
- Мінеральна вода газована "Поляна Квасова" 1,5л — 600 шт.;
- Мінеральна вода негазована "Миргородська" 0,5л — 450 шт.;
- Функціональна негазована вода з рослинними екстрактами ацероли та апельсину 0,5л — 150 шт.;
- Функціональна негазована вода з рослинними екстрактами ромашки та маракуї 0,5л — 150 шт.;
- Функціональна негазована вода з рослинними екстрактами женьшеню та яблука 0,5л — 150 шт.
Товари необхідно буде доставити до кінця 2023 року.
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