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НАВС хоче витратити понад 1 млн грн на солодку воду для курсантів, — ProZorro

6 листопада 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАВС хоче витратити понад 1 млн грн на солодку воду для курсантів, — ProZorro
Курсантки НАВС. Фото: naiau.kiev.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національна академія внутрішніх справ хоче витратити близько 1,11 млн гривень на солодку воду для курсантів. Її планують закупити для академій МВС у Києві, Івано-Франківську та на Київщині. 

Про це йдеться в оголошенні ProZorro.

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В оголошенні йдеться, що 13 листопада НАВС планує провести аукціон для визначення постачальника 30 видів безалкогольних сильногазованих напоїв.

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Оголошення про закупівлю напоїв. Фото: скриншот

Заплатити 1 103 325,00 грн хочуть за: 

  • Напій безалкогольний сильногазований "Мірінда" 0,5л — 1200 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" 0,5л — 1200 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" без цукру 0,5л — 300 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Севен ап" 0,5л — 1200 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Мірінда" 1,5л — 1600 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" 1,5л — 1600 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Севен ап" 1,5л — 1600 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Пепсі-Кола" 0,33л жестяна банка — 300 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Мірінда" 0,33л жестяна банка — 300 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Севен ап" 0,33л жестяна банка — 300 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Живчик Смарт Кола" 1л — 900 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Живчик яблуко" 1л — 900 шт.;
  • Напій безалкогольний сильногазований "Живчик оранж" 1л — 660 шт.;
  • Чай холодний 0,5л — 200 шт.;
  • Чай холодний 1л — 200 шт.;
  • Напій безалкогольний слабогазований "Лимонад Моршинська зі смаком —  Апельсин-Персик" 0,5л — 1600 шт.;
  • Напій безалкогольний слабогазований "Лимонад Моршинська зі смаком — Грейпфрут" 0,5л — 1600 шт.;
  • Напій безалкогольний слабогазований "Лимонад Моршинська зі смаком — Яблуко" 0,5л — 1600 шт.;
  • Мінеральна вода не газована "Миргородська" 1,5л — 600 шт.;
  • Мінеральна вода негазована "Моршинська" 1,5л — 2600 шт.;
  • Мінеральна вода слабогазована "Моршинська" 1,5л — 1900 шт.;
  • Мінеральна вода сильногазована "Моршинська" 1,5л — 1900 шт.;
  • Мінеральна вода негазована "Моршинська" 0,5л — 1600 шт.;
  • Мінеральна вода слабогазована "Моршинська" 0,5л — 1600 шт.;
  • Мінеральна вода газована "Лужанська 7" 1,5л — 600 шт.;
  • Мінеральна вода газована "Поляна Квасова" 1,5л — 600 шт.;
  • Мінеральна вода негазована "Миргородська" 0,5л — 450 шт.;
  • Функціональна негазована вода з рослинними екстрактами ацероли та апельсину 0,5л — 150 шт.;
  • Функціональна негазована вода з рослинними екстрактами ромашки та маракуї 0,5л — 150 шт.;
  • Функціональна негазована вода з рослинними екстрактами женьшеню та яблука 0,5л — 150 шт.

Товари необхідно буде доставити до кінця 2023 року.

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