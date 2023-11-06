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НАВД хочет потратить более 1 млн грн на сладкую воду для курсантов, — ProZorro

6 ноября 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАВД хочет потратить более 1 млн грн на сладкую воду для курсантов, — ProZorro
Курсантки НАВД. Фото: naiau.kiev.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальная академия внутренних дел хочет потратить около 1,11 млн гривен на сладкую воду для курсантов. Ее планируют закупить для академий МВД в Киеве, Ивано-Франковске и Киевской области.

Об этом говорится в объявлении ProZorro.

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В объявлении говорится, что 13 ноября НАВД планирует провести аукцион для определения поставщика 30 видов безалкогольных сильногазированных напитков.

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Объявления о закупке напитков. Фото: скриншот

Заплатить 1 103 325,00 грн хотят за:

  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда" 0,5л — 1200 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Пепси-Кола" 0,5л — 1200 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Пепси-Кола" без сахара 0,5л — 300 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Севен ап" 0,5л — 1200 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда" 1,5л — 1600 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Пепси-Кола" 1,5л — 1600 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Севен ап" 1,5л — 1600 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Пепси — Кола" 0,33л жестяная банка — 300 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда" 0,33л жестяная банка — 300 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Севен ап" 0,33л жестяная банка — 300 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Живчик Смарт Кола" 1л — 900 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Живчик яблоко" 1л — 900 шт.;
  • Напиток безалкогольный сильногазированный "Живчик оранж" 1л — 660 шт.;
  • Чай холодный 0,5л — 200 шт.;
  • Чай холодный 1л — 200 шт.;
  • Напиток безалкогольный слабогазированный "Лимонад Моршинская со вкусом — Апельсин-Персик" 0,5л — 1600 шт.;
  • Напиток безалкогольный слабогазированный "Лимонад Моршинская со вкусом — Грейпфрут" 0,5л — 1600 шт.;
  • Напиток безалкогольный слабогазированный "Лимонад Моршинская со вкусом — Яблоко" 0,5л — 1600 шт.;
  • Минеральная вода не газированная "Миргородская" 1,5л — 600 шт.;
  • Минеральная вода негазированная "Моршинская" 1,5л — 2600 шт.;
  • Минеральная вода слабогазированная "Моршинская" 1,5л — 1900 шт.;
  • Минеральная вода сильногазированная "Моршинская" 1,5л — 1900 шт.;
  • Минеральная вода негазированная "Моршинская" 0,5л -- 1600 шт.;
  • Минеральная вода слабогазированная "Моршинская" 0,5л — 1600 шт.;
  • Минеральная вода газированная "Лужанская 7" 1,5л — 600 шт.;
  • Минеральная вода газированная "Поляна Квасова" 1,5л — 600 шт.;
  • Минеральная вода негазированная "Миргородская" 0,5л — 450 шт.;
  • Функциональная негазированная вода с растительными экстрактами ацеролы и апельсина 0,5л — 150 шт.;
  • Функциональная негазированная вода с растительными экстрактами ромашки и маракуйи 0,5л — 150 шт.;
  • Функциональная негазированная вода с растительными экстрактами женьшеня и яблока 0,5л — 150 шт.

Товары нужно будет доставить до конца 2023 года.

Напомним, в Одесской области был проведен тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.

Также мы писали, что Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

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