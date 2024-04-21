Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 квітня, під метро "Арсенальна" у Києві зібралися близько сотні людей на акцію підтримки військовополонених. Мітингарі вкотре нагадують про необхідність обміну полоненими військовослужбовцями "Азову", які перебувають у заручниках вже понад два роки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Акція у Києві 21 квітня

Один із учасників акції, представник гурту KALUSH Килиммен, прийшов на мітинг, щоб висловити підтримку військовополоненим та звернути увагу суспільства на цю проблему. Він розповів про те, що його друзі перебувають у полоні Росії, і закликав усіх небайдужих долучитися до боротьби за їхнє звільнення.

"Полон — це не курорт, росіяни катують наших захисників. Потрібно їх повертати якомога скоріше," — підкреслив учасник акції.

Акція на підтримку військовополонених відбулася в рамках постійних зусиль громадських активістів та родин військових за звільнення українських захисників, що перебувають у полоні РФ.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 6

Мітингувати вийшли і господарі зі своїми чотирилапими друзями.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми писали, що у Львові відбулась акція на підтримку полонених захисників Маріуполя.