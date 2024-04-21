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Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених

21 квітня 2024 14:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 21 квітня, під метро "Арсенальна" у Києві зібралися близько сотні людей на акцію підтримки військовополонених. Мітингарі вкотре нагадують про необхідність обміну полоненими військовослужбовцями "Азову", які перебувають у заручниках вже понад два роки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Акція у Києві 21 квітня

Один із учасників акції, представник гурту KALUSH Килиммен, прийшов на мітинг, щоб висловити підтримку військовополоненим та звернути увагу суспільства на цю проблему. Він розповів про те, що його друзі перебувають у полоні Росії, і закликав усіх небайдужих долучитися до боротьби за їхнє звільнення.

"Полон — це не курорт, росіяни катують наших захисників. Потрібно їх повертати якомога скоріше," — підкреслив учасник акції.

Акція на підтримку військовополонених відбулася в рамках постійних зусиль громадських активістів та родин військових за звільнення українських захисників, що перебувають у полоні РФ. 

  • Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 1
    Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 2
    Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 3
    Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 4
    Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 5
    Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 6
    Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітингувати вийшли і господарі зі своїми чотирилапими друзями.

Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 7
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 
Не мовчи, полон вбиває — кияни вийшли на акцію підтримки військовополонених - фото 8
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми писали, що у Львові відбулась акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. 

Київ
мітинг
Маріуполь
полонені
полк "Азов"

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