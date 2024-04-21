Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 апреля, под метро "Арсенальная" в Киеве собралось около сотни человек на акцию поддержки военнопленных . Митингующие в очередной раз напоминают о необходимости обмена пленными военнослужащими "Азова", которые находятся в заложниках уже более двух лет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Акция в Киеве 21 апреля

Один из участников акции, представитель группы KALUSH Килиммен, пришел на митинг, чтобы выразить поддержку военнопленным и обратить внимание общества на эту проблему. Он рассказал о том, что его друзья находятся в плену России, и призвал всех неравнодушных присоединиться к борьбе за их увольнение.

"Плен - это не курорт, россияне пытают наших защитников. Нужно их возвращать как можно скорее", - подчеркнул участник акции.

Акция в поддержку военнопленных состоялась в рамках постоянных усилий общественных активистов и семей военных за освобождение находящихся в плену РФ украинских защитников.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE 1/6 ​ 6

Митинговать вышли и хозяева со своими четырехлапыми друзьями.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Ранее мы писали, что во Львове состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя.