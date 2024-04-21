Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных
Сегодня, 21 апреля, под метро "Арсенальная" в Киеве собралось около сотни человек на акцию поддержки военнопленных . Митингующие в очередной раз напоминают о необходимости обмена пленными военнослужащими "Азова", которые находятся в заложниках уже более двух лет.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Акция в Киеве 21 апреля
Один из участников акции, представитель группы KALUSH Килиммен, пришел на митинг, чтобы выразить поддержку военнопленным и обратить внимание общества на эту проблему. Он рассказал о том, что его друзья находятся в плену России, и призвал всех неравнодушных присоединиться к борьбе за их увольнение.
"Плен - это не курорт, россияне пытают наших защитников. Нужно их возвращать как можно скорее", - подчеркнул участник акции.
Акция в поддержку военнопленных состоялась в рамках постоянных усилий общественных активистов и семей военных за освобождение находящихся в плену РФ украинских защитников.
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Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Митинговать вышли и хозяева со своими четырехлапыми друзьями.
Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".
Ранее мы писали, что во Львове состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя.
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