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Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных

21 апреля 2024 14:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных
Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 21 апреля, под метро "Арсенальная" в Киеве собралось около сотни человек на акцию поддержки военнопленных . Митингующие в очередной раз напоминают о необходимости обмена пленными военнослужащими "Азова", которые находятся в заложниках уже более двух лет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Один из участников акции, представитель группы KALUSH Килиммен, пришел на митинг, чтобы выразить поддержку военнопленным и обратить внимание общества на эту проблему. Он рассказал о том, что его друзья находятся в плену России, и призвал всех неравнодушных присоединиться к борьбе за их увольнение.

"Плен - это не курорт, россияне пытают наших защитников. Нужно их возвращать как можно скорее", - подчеркнул участник акции.

Акция в поддержку военнопленных состоялась в рамках постоянных усилий общественных активистов и семей военных за освобождение находящихся в плену РФ украинских защитников.

  • Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 1
    Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 2
    Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 3
    Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 4
    Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 5
    Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 6
    Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Митинговать вышли и хозяева со своими четырехлапыми друзьями.

Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 7
Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE 
Не молчи, плен убивает — киевляне вышли на акцию поддержки военнопленных - фото 8
Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE 

Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Ранее мы писали, что во Львове состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя.

Киев
митинг
Мариуполь
пленные
полк "Азов"

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