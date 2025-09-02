Відео
Не впустив людей в укриття — у Києві скасували вирок охоронцю

Не впустив людей в укриття — у Києві скасували вирок охоронцю

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 00:33
У Києві сторож не відкрив укриття — що вирішив суд
Місце загибелі трьох людей у Києві 1 червня 2023 року. Фото: Влад Мусієнко/Суспільне

У Києві сторож поліклініки не відкрив укриття під час повітряної тривоги. Унаслідок цього загинули три людини. У липні минулого року чоловіка засудили до позбавлення волі, але апеляційний суд скасував це рішення.

Про це йдеться в ухвалі Київського апеляційного суду від 28 серпня.

Деталі справи

Деталі справи 

У ніч проти 1 червня 2023 року близько третьої години обвинувачений понад десять хвилин не впускав мешканців сусідніх будинків до підвального приміщення, яке було для них найближчим укриттям. Унаслідок цього потрапили під ракетний удар і загинули три людини: дві жінки та дев'ятирічна дівчинка.

Сторож свою провину не визнав. Чоловік заявив, що не чув стуку, оскільки в приміщенні не було системи оповіщення. За його словами, наказ про обов’язок відкривати укриття з'явився вже після трагедії. Крім того, на ніч двері зачиняли, бо охоронці несли за них матеріальну відповідальність.

Рішення суду

​Апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції не провів повного розслідування. Зокрема, не перевірили, чи міг обвинувачений почути тривогу та чи був наказ про відкриття укриття.

​Вирок скасували. Тепер справу має розглянути суд першої інстанції.

Нагадаємо, на Волині чоловік завдав травм військовослужбовцю ТЦК та СП. За вчинене його засудили до випробувального строку.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовий пограбував жінку, відібравши в неї сумку. За грабіж він проведе сім років у в'язниці.

Київ суд обстріли укриття судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
