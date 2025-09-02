Видео
Главная Киев Не впустил людей в укрытие — в Киеве отменили приговор охраннику

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 00:33
В Киеве сторож не открыл укрытие — что решил суд
Место гибели трех человек в Киеве 1 июня 2023 года. Фото: Влад Мусиенко/Суспільне

В Киеве сторож поликлиники не открыл укрытие во время воздушной тревоги. В результате этого погибли три человека. В июле прошлого года мужчину приговорили к лишению свободы, но апелляционный суд отменил это решение.

Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда от 28 августа.

Детали дела

В ночь на 1 июня 2023 года около трех часов обвиняемый более десяти минут не впускал жителей соседних домов в подвальное помещение, которое было для них ближайшим укрытием. В результате этого попали под ракетный удар и погибли три человека: две женщины и девятилетняя девочка.

Сторож свою вину не признал. Мужчина заявил, что не слышал стука, поскольку в помещении не было системы оповещения. По его словам, приказ об обязанности открывать укрытие появился уже после трагедии. Кроме того, на ночь двери закрывали, так как охранники несли за них материальную ответственность.

Решение суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не провел полного расследования. В частности, не проверили, мог ли обвиняемый услышать тревогу и был ли приказ об открытии укрытия.

Приговор отменили. Теперь дело должен рассмотреть суд первой инстанции.

Напомним, на Волыни мужчина нанес травмы военнослужащему ТЦК и СП. За содеянное его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что в Одесской области военный ограбил женщину, отобрав у нее сумку. За грабеж он проведет семь лет в тюрьме.

Киев суд обстрелы укрытия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
