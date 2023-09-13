"Не забезпечив роботу укриттів": суд відсторонив очільника департаменту КМВА

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМВА Роман Ткачук. Фото: Офіційний портал Києва

У середу, 13 вересня, Київський апеляційний суд ухвалив рішення про відсторонення Директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука від посади. Посадовцю інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі цивільних людей.

Про це пише Суспільне.

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Чому Романа Ткачука відсторонили від посади

Вночі 1 червня у Києві у Деснянському районі через ракетний удар загинули три людини: 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. За словами чоловіка однієї із загиблих, жінки хотіли потрапити в укриття, однак воно було зачинене.

Через це поліція затримала трьох посадовців та охоронця медзакладу, на територіх якого було зачинене укриття. Керівництво поліклініки та голову Деснянської РДА взяли під цілодобовий домашній арешт. Охоронець потрапив під варту.

А вже 29 червня поліція повідомила про підозру ще одному чиновнику — директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Його підозрювали у неналежному виконанні неналежному виконанні службових обов'язків, що й призвело до загибелі людей.

Спочатку Ткачуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, потім його замінили на нічний.

Голосіївський райсуд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення. Тож сторона обвинувачення подала скаргу до Апеляційного суду.

І врешті 13 вересня Романа Ткачука відсторонили від посади. На думку прокурорки Деснянської окружної прокуратури Києва Яни Луцишиної, посадовець міг впливати на свідків у справі про зачинені укриття, користуючись службовим положенням.

"Більшість працівників департаменту Муніципальної безпеки допитані в рамках вказаного кримінального провадження, як свідки. Тому директор департаменту має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими і це був один із аргументацій, чому його необхідно відсторонити від посади", — зазначила прокурорка.

Нагадаємо, в Румунії почали будувати укриття біля кордону з Україною.

Також стало відомо, що в Румунії під час обстрілу Одеської області оголосили повітряну тривогу.