"Не обеспечил работу укрытий": суд отстранил руководителя департамента КГГА

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Фото: Официальный портал Киева

В среду, 13 сентября, Киевский апелляционный суд принял решение об отстранении директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука с должности. Чиновнику инкриминируют служебную халатность, которая привела к гибели гражданских людей.

Об этом пишет Суспільне.

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Почему Романа Ткачука отстранили от должности

Ночью 1 июня в Киеве в Деснянском районе из-за ракетного удара погибли три человека: 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. По словам мужчины одной из погибших, женщины хотели попасть в укрытие, однако оно было закрыто.

Поэтому полиция задержала трех чиновников и охранника медучреждения, на территории которого было закрыто укрытие. Руководство поликлиники и главу Деснянской РГА взяли под круглосуточный домашний арест. Охранник попал под стражу.

А уже 29 июня полиция сообщила о подозрении еще одному чиновнику — директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его подозревали в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что и привело к гибели людей.

Сначала Ткачуку избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, затем его заменили на ночное.

Голосеевский райсуд отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении. Сторона обвинения подала жалобу в Апелляционный суд.

И, наконец, 13 сентября Романа Ткачука отстранили от должности. По мнению прокурора Деснянской окружной прокуратуры Киева Яны Луцишиной, должностное лицо могло влиять на свидетелей по делу о закрытых укрытиях, пользуясь служебным положением.

"Большинство работников департамента Муниципальной безопасности допрошены в рамках указанного уголовного производства, как свидетели. Поэтому директор департамента имеет непосредственную связь со своими подчиненными и это была одна из аргументаций, почему его необходимо отстранить от должности", — отметила прокурор.

Напомним, в Румынии начали строить укрытие у границы с Украиной.

Также стало известно, что в Румынии во время обстрела Одесской области была объявлена воздушная тревога.