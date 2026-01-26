Відео
Не задекларував квартиру — посадовець у Києві отримав підозру

Не задекларував квартиру — посадовець у Києві отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 17:14
Посадовець у Києві не задекларував квартиру за 5,5 млн грн — деталі
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Посадовець шляхового управління у Києві не вказав у декларації вартість квартири та паркомісце за 5,5 млн грн. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 26 січня. 

Читайте також:

Посадовець у Києві не задекларував квартиру

Як відомо, заступник начальника з експлуатації КП ШЕУ Солом'янського району, який виконує обов’язки керівника цього підприємства, не зазначив у деклараціях за 2021-2023 роки вартість квартири та паркомісця у ЖК "Французький квартал", придбаних його дружиною. Йдеться про квартиру площею 74,8 кв. м і паркомісце площею 15,4 кв. м. Вартість цього майна — 5,5 млн гривень.

Водночас встановлено, що чоловік не лише знав ціну придбаної нерухомості, а й давав готівку на купівлю квартири та паркомісця. Однак наявність цих грошей не підтверджується офіційними доходами керівника комунального підприємства.

В результаті посадовцю повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). 

Нагадаємо, раніше мер на Миколаївщині приховав свої статки. Його підозрюють у поданні недостовірної декларації на понад 5,3 млн гривень. 

Крім того, журналісти з'ясували, скільки коштує освіта сина ексміністра Галущенка. Він навчається в елітному швейцарському закладі. 


Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
