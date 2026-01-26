Видео
Україна
Не задекларировал квартиру — чиновник в Киеве получил подозрение

Не задекларировал квартиру — чиновник в Киеве получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:14
Чиновник в Киеве не задекларировал квартиру за 5,5 млн грн — подробности
Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Чиновник дорожного управления в Киеве не указал в декларации стоимость квартиры и паркоместо за 5,5 млн грн. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 26 января.

Читайте также:

Чиновник в Киеве не задекларировал квартиру

Как известно, заместитель начальника по эксплуатации КП ДЭУ Соломенского района, который исполняет обязанности руководителя этого предприятия, не указал в декларациях за 2021-2023 годы стоимость квартиры и паркоместа в ЖК "Французский квартал", приобретенных его женой. Речь идет о квартире площадью 74,8 кв. м и паркоместе площадью 15,4 кв. м. Стоимость этого имущества — 5,5 млн гривен.

В то же время установлено, что мужчина не только знал цену приобретенной недвижимости, но и давал наличные на покупку квартиры и паркоместа. Однако наличие этих денег не подтверждается официальными доходами руководителя коммунального предприятия.

В результате чиновнику сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Напомним, ранее мэр на Николаевщине скрыл свое состояние. Его подозревают в подаче недостоверной декларации на более 5,3 млн гривен.

Кроме того, журналисты выяснили, сколько стоит образование сына экс-министра Галущенко. Он учится в элитном швейцарском заведении.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
