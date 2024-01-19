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Небезпечна погода охопила Київ — у КМВА попереджають про непроглядний туман

19 січня 2024 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Небезпечна погода охопила Київ — у КМВА попереджають про непроглядний туман
Автівки їдуть дорогою в тумані. Фото: novostipmr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Густий туман охопив Київ сьогодні зранку, 19 січня. Киян та гостей столиці попереджають про небезпеку через погану видимість 200-500 м.

Про це повідомляє КМВА.

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В адміністрації наводять перелік порад, яких варто дотримуватися водіям під час кермування авто в тумані. Серед рекомендацій такі:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", — наголосили в КМВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди на сьогодні. За її словами, в п'ятницю в Україні буде значне потепління у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі.

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КМДА
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