Небезпечна погода охопила Київ — у КМВА попереджають про непроглядний туман
Густий туман охопив Київ сьогодні зранку, 19 січня. Киян та гостей столиці попереджають про небезпеку через погану видимість 200-500 м.
Про це повідомляє КМВА.
Попередження про небезпечну погоду в Києві 19 січня
В адміністрації наводять перелік порад, яких варто дотримуватися водіям під час кермування авто в тумані. Серед рекомендацій такі:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", — наголосили в КМВА.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди на сьогодні. За її словами, в п'ятницю в Україні буде значне потепління у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі.
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