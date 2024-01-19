Опасная погода охватила Киев — в КГВА предупреждают о непроглядном тумане

Автомобили едут по дороге в тумане. Фото: novostipmr.com

Густой туман охватил Киев сегодня утром, 19 января. Киевлян и гостей столицы предупреждают об опасности из-за плохой видимости 200-500 м.

Об этом сообщает КГВА.

Читайте также:

Предупреждение об опасной погоде в Киеве 19 января

В администрации приводят перечень советов, которых нужно следовать водителям во время вождения в тумане. Среди рекомендаций следующие:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", — отметили в КГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КГВА

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды на сегодня. По ее словам, в пятницу в Украине будет значительное потепление в большинстве областей. Несильные морозы предусматриваются только ночью.