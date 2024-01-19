Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Опасная погода охватила Киев — в КГВА предупреждают о непроглядном тумане arrow

Опасная погода охватила Киев — в КГВА предупреждают о непроглядном тумане

19 января 2024 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасная погода охватила Киев — в КГВА предупреждают о непроглядном тумане
Автомобили едут по дороге в тумане. Фото: novostipmr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Густой туман охватил Киев сегодня утром, 19 января. Киевлян и гостей столицы предупреждают об опасности из-за плохой видимости 200-500 м.

Об этом сообщает КГВА.

Читайте также:

Предупреждение об опасной погоде в Киеве 19 января

В администрации приводят перечень советов, которых нужно следовать водителям во время вождения в тумане. Среди рекомендаций следующие:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", — отметили в КГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КГВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КГВА

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды на сегодня. По ее словам, в пятницу в Украине будет значительное потепление в большинстве областей. Несильные морозы предусматриваются только ночью.

погода
Киев
украинцы
КГГА
авто
водители
погода в Украине
опасность
люди
туман

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме