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Небезпечна погода — синоптики повідомили до чого готуватися киянам завтра

17 жовтня 2024 18:56
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві завтра 18 жовтня від Укргідрометцентру
Люди йдуть центральною вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE.
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 18 жовтня, в Києві та Київській області очікуються сильні заморозки. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки у столиці та про другий у регіоні. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Київській області та у Києві 18 жовтня

Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають, що вночі у регіоні будуть сильні заморозки у повітрі від 0...+3°С. Температура повітря вдень підвищиться до +7...+12°С.

погода у Київській області 18 жовтня
Стихійні метеорологічні явища на Київщині 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 18 жовтня також очікуються заморозки — температура вночі знизиться до 0...+2°С, вдень стовпчики термометра коливатимуться від  +8...+10°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У п'ятницю, 18 жовтня, у Київській області та безпосередньо у Києві будуть сильні заморозки в повітрі. Загалом у столиці вночі з18 по 20 жовтня передбачаються заморозки у повітрі 0...+2°С. Рівень небезпеки — перший, жовтий.

Погода в Києві 18 жовтня
Попередження про небезпеку у Києві 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Сильні заморозки не оминуть і сам регіон,  рівень небезпечності — другий, помаранчевий. Температура становитиме 0...+3°С.

погода 18 жовтня на Київщині
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 18 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко,18 жовтня очікуються заморозки у більшості регіонів , а також дощі на сході країни. Над Україною очікується антициклон.

Також Діденко назвала точну дату, коли до України повернеться тепло

заморозки Укргідрометцентр погода Київ синоптик

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