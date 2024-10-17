Прогноз погоди в Києві завтра 18 жовтня від Укргідрометцентру

Небезпечна погода — синоптики повідомили до чого готуватися киянам завтра
У п'ятницю, 18 жовтня, в Києві та Київській області очікуються сильні заморозки. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки у столиці та про другий у регіоні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Київській області та у Києві 18 жовтня
Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Синоптики попереджають, що вночі у регіоні будуть сильні заморозки у повітрі від 0...+3°С. Температура повітря вдень підвищиться до +7...+12°С.
У Києві 18 жовтня також очікуються заморозки — температура вночі знизиться до 0...+2°С, вдень стовпчики термометра коливатимуться від +8...+10°С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У п'ятницю, 18 жовтня, у Київській області та безпосередньо у Києві будуть сильні заморозки в повітрі. Загалом у столиці вночі з18 по 20 жовтня передбачаються заморозки у повітрі 0...+2°С. Рівень небезпеки — перший, жовтий.
Сильні заморозки не оминуть і сам регіон, рівень небезпечності — другий, помаранчевий. Температура становитиме 0...+3°С.
Нагадаємо, у Львові та Львівській області 18 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко,18 жовтня очікуються заморозки у більшості регіонів , а також дощі на сході країни. Над Україною очікується антициклон.
Також Діденко назвала точну дату, коли до України повернеться тепло.
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