Прогноз погоди в Києві завтра 18 жовтня від Укргідрометцентру

Люди йдуть центральною вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE.

У п'ятницю, 18 жовтня, в Києві та Київській області очікуються сильні заморозки. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки у столиці та про другий у регіоні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Київській області та у Києві 18 жовтня

Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають, що вночі у регіоні будуть сильні заморозки у повітрі від 0...+3°С. Температура повітря вдень підвищиться до +7...+12°С.

Стихійні метеорологічні явища на Київщині 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 18 жовтня також очікуються заморозки — температура вночі знизиться до 0...+2°С, вдень стовпчики термометра коливатимуться від +8...+10°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У п'ятницю, 18 жовтня, у Київській області та безпосередньо у Києві будуть сильні заморозки в повітрі. Загалом у столиці вночі з18 по 20 жовтня передбачаються заморозки у повітрі 0...+2°С. Рівень небезпеки — перший, жовтий.

Попередження про небезпеку у Києві 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Сильні заморозки не оминуть і сам регіон, рівень небезпечності — другий, помаранчевий. Температура становитиме 0...+3°С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 18 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко,18 жовтня очікуються заморозки у більшості регіонів , а також дощі на сході країни. Над Україною очікується антициклон.

Також Діденко назвала точну дату, коли до України повернеться тепло.