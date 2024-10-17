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Опасная погода — синоптики сообщили к чему готовиться киевлянам завтра

17 октября 2024 18:56
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве завтра 18 октября от Укргидрометцентра
Люди идут по центральной улице Киева. Фото: Новини.LIVE.
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 18 октября, в Киеве и Киевской области ожидаются сильные заморозки. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности в столице и о втором в регионе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области и в Киеве 18 октября

Завтра в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Синоптики предупреждают, что ночью в регионе сильные заморозки в воздухе от 0...+3°С. Температура воздуха днем повысится до +7...+12°С.

погода в Киевской области 18 октября
Стихийные метеорологические явления в Киевской области 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 18 октября также ожидаются заморозки — температура ночью снизится до 0…+2°С, днем столбики термометра будут колебаться от +8…+10°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В пятницу, 18 октября, в Киевской области и непосредственно в Киеве будут сильные заморозки в воздухе. В столице ночью с 18 по 20 октября предполагаются заморозки в воздухе 0...+2°С. Уровень опасности – первый, желтый.

Погода в Киеве 18 октября
Предупреждение об опасности 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Сильные заморозки не минуют и сам регион, уровень опасности — второй, оранжевый. Температура будет составлять 0...+3°С.

погода 18 октября в Киевской области
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, во Львове и Львовской области 18 октября переменная облачность. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5°C.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 18 октября ожидаются заморозки в большинстве регионов и дожди на востоке страны. Над Украиной ожидается антициклон.

Также Диденко назвала точную дату, когда в Украину вернется тепло.

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