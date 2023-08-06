Небезпечна погода у Києві: у поліції звернулися до водіїв
6 серпня 2023 22:04
Дерево впало на автівку. Фото: Патрульна поліція Києва
Київські патрульні закликали водіїв під час сильного вітру не ставити свої автівки під деревами. Також правоохоронці нагадали, що робити, якщо дерево все ж упало на ваше авто.
Про це пише пресслужба Патрульної поліції Києва.
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Алгоритм дій
У поліції радять:
- залишатися на місці інциденту та не переміщувати автомобіль або ж уламки дерев;
- викликати поліцію через лінію 112.
Відшкодування збитків
Сильні вітри та бурі, котрі вирують останнім часом в Україні, часто валять дерева та великі гілки, які падають на авто та доволі серйозно шкодять їх. Ми розповіли, хто має відшкодовувати вам ремонт машини у такому випадку.
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