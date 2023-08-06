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Опасная погода в Киеве: в полиции обратились к водителям

6 августа 2023 22:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Опасная погода в Киеве: в полиции обратились к водителям
Дерево упало на автомобиль. Фото: Патрульная полиция Киева
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Киевские патрульные призвали водителей во время сильного ветра не ставить свои машины под деревьями. Также правоохранители напомнили, что делать, если дерево все же упало на ваш автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Алгоритм действий

В полиции советуют:

  • оставаться на месте инцидента и не перемещать автомобиль или обломки деревьев;
  • вызвать полицию через линию 112.

Возмещение ущерба

Сильные ветры и бури, которые бушуют в последнее время в Украине, часто валят деревья и большие ветви, которые падают на авто и довольно серьезно вредят их. Мы рассказали, кто должен возмещать ремонт машины в таком случае.

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Мохнюк рассказал, как получить страховку после аварии, чтобы не допустить никаких ошибок в процедуре.

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