Прогноз погоди в Києві та області на завтра 6 жовтня

Погода в Києві та області завтра, 6 жовтня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві та області 6 жовтня

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку по області місцями очікується туман.

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Київській області вночі +4...+9 °C, вдень +10...+15 °C;

у Києві вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C.

Нагадаємо, 6 жовтня Одещину накриють опади. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.

А Карпати засипало снігом, внаслідок чого рятувальники закликають туристів не підійматися у високогірʼя.