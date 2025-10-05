Відео
Україна
Небезпечне явище — прогноз погоди в Києві на завтра

Небезпечне явище — прогноз погоди в Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:23
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 6 жовтня
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 6 жовтня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Києві та області 6 жовтня

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку по області місцями очікується туман.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня
Погода в Україні 6 жовтня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +4...+9 °C, вдень +10...+15 °C;
  • у Києві вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C.

Нагадаємо, 6 жовтня Одещину накриють опади. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.

А Карпати засипало снігом, внаслідок чого рятувальники закликають туристів не підійматися у високогірʼя.

погода Київ Київська область синоптик прогноз погоди туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
