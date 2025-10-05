Прогноз погоди в Києві та області на завтра 6 жовтня

Небезпечне явище — прогноз погоди в Києві на завтра
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:23
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 6 жовтня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 6 жовтня
Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку по області місцями очікується туман.
Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +4...+9 °C, вдень +10...+15 °C;
- у Києві вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C.
Нагадаємо, 6 жовтня Одещину накриють опади. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.
А Карпати засипало снігом, внаслідок чого рятувальники закликають туристів не підійматися у високогірʼя.
