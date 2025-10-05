Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 6 октября

Опасное явление — прогноз погоды в Киеве на завтра
Дата публикации 5 октября 2025 17:23
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 6 октября, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о тумане.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 6 октября
В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром по области местами ожидается туман.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +4...+9 °C, днем +10...+15 °C;
- в Киеве ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C.
Напомним, 6 октября Одесскую область накроют осадки. Днем температура воздуха повысится до +14 °C.
А Карпаты засыпало снегом, в результате чего спасатели призывают туристов не подниматься в высокогорье.
