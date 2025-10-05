Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Опасное явление — прогноз погоды в Киеве на завтра

Опасное явление — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:23
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 6 октября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 6 октября, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве и области 6 октября

В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром по области местами ожидается туман.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня
Погода в Украине 6 октября. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +4...+9 °C, днем +10...+15 °C;
  • в Киеве ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C.

Напомним, 6 октября Одесскую область накроют осадки. Днем температура воздуха повысится до +14 °C.

А Карпаты засыпало снегом, в результате чего спасатели призывают туристов не подниматься в высокогорье.

погода Киев Киевская область синоптик прогноз погоды туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации