Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 6 октября

Погода в Киеве и области завтра, 6 октября, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 6 октября

В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром по области местами ожидается туман.

Погода в Украине 6 октября. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +4...+9 °C, днем +10...+15 °C;

в Киеве ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C.

Напомним, 6 октября Одесскую область накроют осадки. Днем температура воздуха повысится до +14 °C.

А Карпаты засыпало снегом, в результате чего спасатели призывают туристов не подниматься в высокогорье.