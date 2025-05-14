Погода у Києві завтра — що прогнозують

Люди гуляють містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 травня, у Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Telegram.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр/Telegram

Погода у Києві та області 15 травня

В Укргідрометцентрі попереджають, що 15 травня по території Київщини та Києва можливі небезпечні метеорологічні явища.

У четвер, 15 травня, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі на Київщині пройде невеликий, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура по області 15 травня вночі +5...+10 °С. Вдень буде дещо тепліше +14...+19 °С.

Водночас у столиці 15 травня вночі очікується +8...+10 °С. Натомість вдень у Києві температура повітря прогріється до +14...+19 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Telegram

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві

Вдень 15 травня пориви вітру в Києві та області будуть доволі потужні, у межах 15-18 м/с.

У четвер, 15 травня, у Києві та області буде перший рівень небезпеки (жовтий).

Раніше ми інформували, що зовсім скоро в Україні різко похолодає.

Крім того, ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.